Historisch! Aber den 99ers fehlt letzter Schritt

Der Funke auf den Rängen sprang auf die Cracks am Eis über. Linz-Goalie Tirronen musste anfangs mehrmals in höchster Not Feuerwehrmann spielen. Zaubertor war zu wenigDoch die Hände zum Jubeln hatten aus dem Nichts die Linzer oben: Scheid traf im Nachsetzen zur Führung. „Wir wissen, dass sie gefährlich sein können“, meinte Lukas Haudum nach Drittel eins. Seine Mitspieler machten hinten dicht. Und vorne klopfte erst Harper an der Stange an. Ehe Vela mit Gewaltschuss zum 1:1 traf.