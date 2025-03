„Doppelte Dröhnung“: Rene kommentiert UND kämpft!

Freitag Abwaage, Samstag Live-Action

Lust auf reichlich Fight-Action bekommen, aber noch kein PLUS-Abo? Überhaupt kein Problem! Schlagen Sie jetzt bei einem unserer Angebote zu und blicken Sie mit uns am Samstag, ab 18 Uhr, per Livestream auf krone.at durch das Käfiggitter. Bereits am Freitag, ebenfalls ab 18 Uhr, übertragen wir die offizielle Abwaage und Gegenüberstellung der Kontrahenten live aus dem Shopping Center Seiersberg. Hier können sich alle „Krone“-User einen ersten Überblick verschaffen!