Steirer (43) starb bei Sturz über die Stiege

Am Abend des 12. März ereignete sich der tragische Unfall in einem Haus in Sankt Georgen ob Murau. Das Unfallopfer wohnte im Untergeschoß, seine Eltern im Obergeschoß des Gebäudes. Gegen 22 Uhr ging der 43-Jährige von den Eltern zu seiner Wohnung über eine Stiege im Außenbereich.