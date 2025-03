Marco Kasper trifft bei Detroit-Kantersieg doppelt

Dank starker Leistungen von Marco Kasper und Patrick Kane haben die Detroit Red Wings in der NHL eine sechs Spiele dauernde Niederlagenserie fulminant beendet. Kasper steuerte am Mittwoch (Ortszeit) beim 7:3-Sieg gegen die Buffalo Sabres zwei Tore und einen Assist bei, Kane verbuchte zwei Tore und drei Assists. Für den Kärntner Eishockey-Profi war es das zweite Mal in seiner NHL-Karriere mit dieser Ausbeute.