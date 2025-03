„Vor zehn Jahren war das Verstappen noch egal“

Herr Doktor, am Wochenende legt die Formel 1 in Melbourne los. Wie groß ist die Aufregung bei Red Bull nach den Tests?

Marko: Die Aufregung war in Bahrain da, nachdem wir feststellten, nicht auf dem Speed-Niveau von McLaren zu sein. Und als die neuen Teile, die am letzten Tag gekommen sind, nur zum Teil funktionierten. Aber danach war Max am Simulator und hat gute Erkenntnisse gewonnen.

Max ist aber in Bahrain keine ganze Rennsimulation gefahren. Habt ihr geblufft?

Er ist sieben Runden gefahren, mehr ging nicht. Wir hatten am Freitag einen Defekt, dadurch Zeit verloren.