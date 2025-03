„Pirate Bay“-Financier bei Flugzeugabsturz getötet

Lundström war am Montag auf dem Weg von Zagreb in die Schweiz, als sein Kleinflugzeug bei schlechtem Wetter im Norden Sloweniens abstürzte und in eine Berghütte auf der Hochebene Velika Planina krachte. Er war als Pilot die einzige Person an Bord. Die Rettungskräfte konnten seine Leiche erst am Dienstag aus der zerstörten Hütte bergen.