259-Euro-Zug nach Kärnten: Christkind bringt Chaos

Die Ausgangslage ist wirklich gemein: Lara studiert und lebt in der Bundeshauptstadt, will zu Weihnachten zur Familie in die Heimat, aber viele Möglichkeiten bleiben ihr nicht. Die Busverbindung zwischen Wien und Kärnten wurde kürzlich eingestellt, also wählt Lara als umweltbewusster Mensch die Bahn. Aber das kostet: 259 Euro für den Zug am Freitag, 22. Dezember, um 19.18 Uhr, um genau zu sein (siehe Faksimile unten).