Region kämpft weiterhin um Koralmbahn-Haltestelle

Am Donnerstag wurde eine parlamentarische Bürgerinitiative zur Einrichtung eines InterCity-Halts (IC) am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See an den scheidenden Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka im Parlament in Wien übergeben. Ziel der Initiative ist es, den Bahnhof in das Fernverkehrsnetz der ÖBB zu integrieren, um die Erreichbarkeit der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal zu verbessern und die regionale Entwicklung nachhaltig zu stärken.