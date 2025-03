Toyota C-HR+: Coupé-SUV mit sportlichem Anstrich

Mit seiner dynamischen Coupé-Linie soll der C-HR+ ab Anfang 2026 in das Herz des elektrischen C-SUV-Segments in Europa vorstoßen. Er übernimmt die wesentlichen Eigenschaften, die den Toyota C-HR mit mehr als einer Million verkauften Fahrzeugen in zwei Generationen in Europa zu einem Erfolg gemacht haben, soll aber als eigenständiges Modell mit einer unverwechselbaren Karosserie und einem neu gestalteten Interieur auftreten.