Immer dieser Rosenkranz

ANDERERSEITS sollte man vielleicht doch bedenken, dass Orbán zu diesem Zeitpunkt EU-Ratspräsident war, dass ein Holocaust-Gedenken per se wohl nichts Böses ist, dass auch für Schimanek keine Sippenhaft gelten sollte, der Besuch eines Balls in einer offenen Gesellschaft erlaubt sein müsste und Rudolf Eisenmengers Wandgemälde im Parlament eine Auftragsarbeit der Staatsspitze in den Anfangsjahren der Zweiten Republik war.