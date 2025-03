Trainer sind geständig – Adler leugnen alles!

Der wohl größte Skandal in der Geschichte des Skispringens zieht weiter seine Kreise. Nachdem der norwegische Verband am Sonntag Betrug bei der WM in Trondheim eingestand, zog er gestern erste Konsequenzen. Cheftrainer Magnus Brevig und Schneider Adrian Livelten wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert.