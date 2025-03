„Dort wird ein Psychokrieg entbrennen!“

Die Fahrer sind schon auf dem Weg nach Melbourne, am Sonntag (5 Uhr MEZ) startet dort die Formel 1 in die neue Saison. Ex-Pilot und TV-Experte Alex Wurz war zuletzt noch in Wien, um als Markenbotschafter von Zgonc präsentiert zu werden. Dabei verriet seine Favoriten – und wo es krachen wird!