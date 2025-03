Diebe trieben in mehreren Orten ihr Unwesen

Die Salzburger Polizei vermeldet einige Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende. Am heutigen Montag berichtet die Exekutive davon, dass im Zeitraum zwischen dem 7. und 9. März brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in den Stadtteilen Maxglan und Liefering eindrangen. Dabei ließen sie Bargeld, Schmuck und eine Goldmünze mitgehen. Die Täter zwängten jeweils die Terrassentüren auf und durchsuchten die Objekte nach Wertgegenständen. In beiden Fällen gelang es den Tätern, unerkannt zu flüchten. Die Ermittlungen sind im Gange.