Pogacar gewinnt trotz Sturz: „Es ist nur Fleisch“

Dritter Sieg nach 2022 und 2024

Am Ende lief es dann aber so wie fast immer, wenn Pogacar an den Start geht. Nach einer scharfen Attacke 18,5 km vor dem Ziel ließ der 26-Jährige seinen britischen Widersacher Tom Pidcock am Colle Pinzuto quasi stehen und triumphierte nach 213 Kilometern – davon 81,7 über die weißen Schotterpisten der Toskana – schließlich im Alleingang auf der Piazza del Campo in Siena. So wie 2022 und 2024, womit er den Rekord des Schweizers Fabian Cancellara egalisierte.