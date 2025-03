LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen Red Bull Salzburg

Adam Daghim leistete zu allen drei Salzburg-Treffern die Vorarbeit und drängt ins Team. Verzichten muss Letsch im Ländle weiterhin auf die Langzeit-Verletzten Karim Konate, Maurits Kjaergaard und Takumu Kawamura sowie auf Hendry Blank. „Altach braucht dringend Punkte, um vom Tabellenende wegzukommen, wir brauchen sie, um mit einer guten Basis in die Meisterrunde zu starten“, meinte der Salzburg-Coach. Man wolle an die Schlussphase der Partie in Graz anknüpfen. „Natürlich wollen wir unseren guten Lauf auch in Altach fortsetzen“, ergänzte Abwehr-Youngster Joane Gadou. „Unser Ziel ist es, im Grunddurchgang noch so viele Punkte wie möglich zu holen.“