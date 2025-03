WM-Aufreger: „Man wird zum Schummeln gezwungen!“

„Man wird quasi zum Schummeln gezwungen, ...“

Die FIS habe während der Saison Schlupflöcher zugelassen, so Hannawald. „Jeder Springer, der seinen Sprung an den engeren Anzug angepasst hat, wird jetzt einfach nur bestraft. Während einer Saison den Sprung auf andere Anzüge umstellen, geht nicht einfach mal so. Mich nervt das nur noch so extrem. Man wird quasi zum Schummeln gezwungen, wenn man vorn dabei sein möchte. Das ist doch nur noch frustrierend.“