„Der Frauenfußball muss sich weiterentwickeln!“

Der Frauenfußball hat sich in Österreich in den letzten Jahren stark entwickelt. Immer mehr junge Mädchen laufen dem runden Leder nach. Wir haben in einer Diskussionsrunde beim Wiener Fußballverband nachgefragt, wie die Entwicklung und Positionierung des Frauenfußballs im Landesverband aussieht. Den Talk gibt es im Video.