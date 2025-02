Hamas übergab Leichen von toten Geiseln an Israel

Noch 59 Geiseln in der Gewalt von Islamisten – viele von ihnen tot

Sollte die Identität der nun ausgehändigten Leichen bestätigt werden, wäre die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas vorgesehene Übergabe von 33 Geiseln aus dem Gazastreifen – darunter acht Tote – abgeschlossen. Im Gegenzug sollten 1.904 palästinensische Häftlinge freikommen. Die erste Phase des Abkommens soll offiziell am Wochenende enden.