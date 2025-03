Einsturzgefahr! Vor Brandhaus hängt Absperrband

Tage später werden die Folgen des verheerenden Brandes in Golling richtig spürbar! Erst in der kommenden Wochen werden Die Bewohner ihre Habseligkeiten aus den Wohnungen holen dürfen. Der Schaden am Haus dürfte in die Millionenhöhe gehen. Betreffend der Brandursache hat die Polizei eine erste heiße Spur. . .