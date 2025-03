Angeklagt, weil Mann wie Ziege Nachbarn „an-mäht“

Der sogenannte Stalking-Paragraph soll Menschen schützen, die von anderen Personen – vorwiegend Ex-Partnern – in ihrer Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt werden. Meist geht es darum, dass etwa unerwünscht räumliche Nähe aufgesucht wird. Wie schaut das aber bei Nachbarn aus? Man wohnt Grundstück an Grundstück und kann sich vermutlich nicht komplett aus dem Weg gehen. Wann gilt da was als beharrliche Verfolgung?