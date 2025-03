Besorgniserregend! ÖFB-Talent 2025 ohne Einsatz

Matthias Braunöder darf gerade nur zuschauen. Seit dem Heimspiel am 30. Dezember gegen Lecce, als er in der Nachspielzeit aufs Feld kam, wurde der Ex-Austrianer nicht von Trainer Cesc Fabregas berücksichtigt. Eine schwierige Situation für Braunöder, der keinen einfachen Start in seine Serie A-Karriere erwischte. Seinen letzten Startelf-Einsatz Ende Oktober wird Braunöder auch nicht gut in Erinnerung behalten. Damals flog der 22-Jährige mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Sein Team verlor die Partie im Anschluss mit 1:5 gegen Lazio Rom.