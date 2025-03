Nach 16 Jahren: Liebes-Aus bei Ex-Teamspieler

Im August hatte sich die BBC von Jermaine Jenas getrennt, nachdem ihm vorgeworfen worden war, er habe Kolleginnen „unangemessene Textnachrichten“ geschickt. „Ich schäme mich und es tut mir zutiefst leid“, entschuldigte sich Jenas damals laut dem „Mirror“. „Ich habe mich selbst, meine Familie, Freunde und Kollegen enttäuscht und ich schulde allen eine Entschuldigung – besonders den Frauen, mit denen ich in Kontakt stand. Es tut mir so, so leid.“