Chinesen wollen unabhängig von West-Chips werden

Wegen der wachsenden Spannungen mit den USA will die Regierung in Peking mit einem neuen Programm die Abhängigkeit der Volksrepublik von westlichen Chip-Technologien verringern. In einem erstmals landesweit gültigen Leitfaden sollen Unternehmen dazu ermuntert werden, verstärkt Prozessoren auf Basis der „RISC-V“-Architektur zu nutzen, sagten mehrere Insider am Dienstag.