Regierung: Skepsis und Hoffnung der „Krone“-Leser

Chancen wahrnehmen

Was einem beim Lesen der Kommentare sofort ins Auge fällt, sind viele Leser, die sich gerne ernsthaftere Politik wünschen würden, aber Zweifel hegen. „Es würde mich schon sehr überraschen, wenn sich an der Politik der letzten Jahre was ändert“, sagt z.B. Grazer4ever. Viele weitere User können der neuen Regierung nichts Positives abgewinnen und Zusendungen ähnlich wie „Das wird ein Fiasko mit diesen Leuten werden“, oder einfach „Wahlbetrug“, sind oft zu lesen. Die Politiker müssen diese Chance jetzt wahrnehmen und die Menschen mit guter Politik, die zu Kompromissen bereit ist, überzeugen.