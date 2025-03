150.000 Euro! Für Rapid war es jeden Cent wert

Banka Luka, Bosnien – es gibt sicherlich namhaftere Fußball-Destinationen. Aber ein Rapidler wäre am Donnerstag an keinem Ort der Welt lieber, als bei diesem Achtelfinale der Conference League: Jürgen Hartmann. Für die Fan-Legende schließt sich am 6. März der Kreis. Weil er vor exakt 40 Jahren, am 6. März 1985, beim 0:3 in Dresden auch schon dabei gewesen ist. Damals war es seine erste Europacup-Reise, weit über 100 (!) mit und für Grün-Weiß folgten...