Austro-Coach schnuppert gegen ManCity an Sensation

„Großes Lob an Plymouth!“

„Großes Lob an Plymouth dafür, dass sie uns den Job so schwer gemacht haben“, lobte Trainer Pep Guardiola das Muslic-Team. „Sie waren unglaublich organisiert, aber wir haben ein gutes, ein wirklich gutes Spiel gemacht.“ Der FA-Cup ist Citys letzte verbliebene realistische Titelchance in dieser Saison. Für Plymouth geht es am Dienstag im Kampf um den Klassenerhalt in der Championship mit einem enorm wichtigen Gastspiel bei Hull City weiter.