Lamparter zu Zielsprint: „Habe es bewusst gemacht“

Manöver im Kampf Mann gegen Mann üblich

Seiner Meinung nach hätte auch Yamamoto anders reagieren können. „Ich habe gemerkt, er ist auf meinen Ski draufgefahren. Er hätte das auch anders lösen können, wenn er sich sofort für eine andere Spur entscheidet. Ich habe meinen Weg genommen und vor dem Korridor alles entschieden“, so Lamparter. Den Spurwechsel habe er aber natürlich absichtlich spät gewählt. „Ich habe das schon bewusst gemacht. In der Formel 1 sticht auch jemand in die Innenkurve und bremst jemanden aus. Wenn man vorbei will, muss man außen vorbei. Ich habe ihn nicht geschnitten.“ Vergleichbare Manöver gebe es im Renngeschehen ständig. „Ich bin auch schon ein paar Mal blockiert worden. Es kommt immer wieder vor, dass man rausgedrängt wird.“