Dieser Zweikampf ließ Österreich um Bronze zittern

Renndirektor Lasse Ottesen: „Lamparter war langsamer. Aber für uns war am Ende klar, dass der Japaner nicht ganz unschuldig war an der Situation, weil er Lamparter gesehen hat – aber Lamparter Yamamoto eben nicht. Es hat leider lange gedauert, aber am Ende haben wir – glaube ich – die richtige Entscheidung getroffen.“