Xiaomi 15 Ultra: Leica-Handy um 1500 Euro im Test

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat gerade seine neuen Oberklasse-Smartphones mit Android 15 vorgestellt. Vermarktet wird das Xiaomi 15, das es in einer 1000-Euro-Basisversion und der 1500-Euro-Luxusvariante Xiaomi 15 Ultra gibt, als Foto-Smartphone – entwickelt in Partnerschaft mit dem deutschen Optikspezialisten Leica. Ein Exemplar des neuen Leica-Smartphones landete bereits in unserem Testlabor. Unsere Erfahrungen mit dem Xiaomi 15 Ultra.