In dieser Wertung ist Altach die klare Nummer eins

Nur zwei Vereine schafften es in den vergangenen sechs Jahren seit der Bundesliga-Reform Jahr für Jahr in die obere Hälfte. Einerseits waren das die Roten Bullen aus Salzburg, die sich dann auch fünfmal den Titel sichern konnten. Andererseits war auch der regierende Meister Sturm Graz immer in den Top-6 vertreten.

Ebenfalls noch nie in die Qualigruppe musste die Klagenfurter Austria. Nachdem man zur Saison 2021/22 aufgestiegen war, schafften es die Kärntner dreimal in die Meistergruppe, die allerdings stets als Sechster und Letzer beendet wurde. Doch diese Serie droht in der laufenden Spielzeit zu reißen: Drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegt das Team von Kulttrainer Peter Pacult als Neunter bereits fünf Punkte hinter Rang sechs.