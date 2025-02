„Füchse setzen der Schlepper-Mafia kräftig zu“

„Unentwegt suchen Schlepper nach neuen Strategien und Möglichkeiten. Jetzt bahnt sich schon die nächste Änderung bei den stark frequentierten Transportwegen an“, kündigt ein Insider an. Ruhig sei jedenfalls die Lage entlang der Balkan-Route. „Die Polizei in Serbien macht weiterhin ihre Arbeit, ist derzeit aber nicht mehr so gefordert wie noch vor Monaten“, teilt ein Kontaktbeamter vor Ort mit. Der Grund ist die politische Situation in Syrien. Wie berichtet, wandern viele Syrer aus den Auffanglagern in der Türkei nicht in die EU ab, sondern kehren in ihre Heimat zurück.