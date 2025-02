Streik sorgt für Planänderung bei Kraft und Co.

Am Münchner Flughafen herrscht in der Regel von frühmorgens bis spätabends reges Treiben. Am Donnerstag und Freitag wird das allerdings anders sein. Dann ist am Airport in der Weißwurst-Metropole ein Streik geplant. Der wiederum sorgt dafür, dass diverse Flüge umgebucht werden müssen. So auch jene der österreichischen Skispringer.