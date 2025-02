Arsenal-Coach Arteta: „Nur über meine Leiche!“

„Die Realität ist, dass es so viele Spiele zu spielen gibt“

Im Zuge dessen glaubt der ehemalige Mittelfeldspieler, dass Arsenal noch Chancen hat. „Die Realität ist, dass es so viele Spiele zu spielen gibt. Und man muss wieder an die Sache herangehen. Und wir haben das Niveau, die Beständigkeit und den Hunger, es wieder zu schaffen. Und genau das werden wir am Mittwoch tun“, meinte der 42-Jährige.