So entscheiden Polizisten, ob sie schießen

In Schwanenstadt in Oberösterreich hatte sich ein Krimineller (46) zum „Spaß“ als Terrorist ausgegeben und einen Anschlag auf einen Zug quasi nachgespielt. Bevor er festgenommen wurde, löste er einen Großeinsatz aus – nun sitzt er in U-Haft. Der Landeseinsatztrainer der Exekutive erklärt, worauf Beamte in solchen Situationen achten müssen.