„Jetzt soll ich den Trainer plötzlich feuern?“

Rapid ist mit drei Liga-Pleiten historisch schlecht in das Frühjahr gestartet, jetzt droht im schlimmsten Fall sogar noch der Absturz in die Flop-6. Noch hat Grün-Weiß als Tabellen-Fünfter vier Punkte Vorsprung. Aber der Druck auf Robert Klauß nimmt zu. „Jetzt sind wir in der Realität angekommen“, weiß Sportchef Markus Katzer. Von einer Trainerdiskussion hält er aber (noch) nichts...