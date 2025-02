Tochter besiegte Krebs: „Jetzt möchten wir helfen“

Eintragung in Datenbank

Gesucht werden am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr Personen zwischen 17 und 45 Jahren. Bei ihnen wird ein Wangenabstrich durchgeführt. Im Anschluss daran werden Gewebemerkmale bestimmt, die darüber entscheiden, ob die Stammzellen für bestimmte Patienten infrage kommen. „Sie werden in eine weltweite Datenbank eingetragen, wo potenzielle Spender gefunden werden können“, so die Organisatoren. Fast zeitgleich findet im Feuerwehrhaus übrigens auch ein Spielzeugbasar statt.