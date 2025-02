Pogacar dominiert UAE Tour – Konrad in den Top-10

Konrad verlor in einer Woche vier Minuten auf den Slowenen Pogacar, der die Rundfahrt in der Heimat seines Team-Hauptsponsors Emirates seit der dritten Etappe angeführt hatte. Der Oberösterreicher Rainer Kepplinger landete in der Gesamtwertung mit 5:22 Minuten Rückstand auf Rang 13. Decathlon-Kapitän Felix Gall konnte nach einem Sturz am Freitag, dessen Folgen er laut Teamangaben immer noch spürte, beim Finale nicht mit der Spitze mithalten. Der Osttiroler beendete sein erstes Saisonrennen auf dem 18. Gesamtrang (+7:09 Min.).