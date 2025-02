Historische Mikaela! Ski-Queen vergießt Tränen

Rekorde und historische Bestmarken sind für Shiffrin ohnehin immer ein besonderer Anreiz. So eroberte die Ski-Dame in Saalbach zuletzt ihre 15. WM-Medaille. Die US-Amerikanerin liegt so nun mit Christl Cranz, die deutsche Ausnahmeläuferin der 1930er-Jahre, in dieser Wertung gemeinsam an der Spitze. Cranz gewann ebenso 15 Mal Edelmetall bei Ski-Weltmeisterschaften.