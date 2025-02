2,50 Sekunden Rückstand! Was ist mit Shiffrin los?

Freilich, ihre Verletzung darf nicht unterschätzt werden, es war eine lange Pause, gestern dann der erste Weltcup-Riesentorlauf seit ihrem Sturz am 30. November in Killington. Platz 25 beim Comeback am Freitag – gewiss keine Tragödie, gerade von Shiffrin und ihrer Klasse hätten sich die Fans aber durchaus mehr erwarten können. Am Samstag dann die nächste Enttäuschung. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin, Doppel-Olympiasiegerin und seit Saalbach achtfache Weltmeisterin fand buchstäblich überhaupt nicht in die Spur, schwang letztlich mit einem Rückstand von 2,50 Sekunden und als vorerst Stockletzte ab. Ihre Körpersprache sprach Bände. Geradezu apathisch verließ sie den Zielraum, kaum eine Regung. Das wirkte dezent mysteriös. Und es folgte tatsächlich die Höchststrafe: Shiffrin schaffte es nicht in die Top 30, verpasste somit sogar das Finale.