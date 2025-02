Bayern München gegen Frankfurt – 17.30 Uhr LIVE

Erstes Duell nährt Frankfurter Hoffnung

In der heimischen Liga ging der Club mit einem Acht-Punkte-Vorsprung auf Champions-League-Achtelfinalgegner Leverkusen in das Wochenende. In der Allianz-Arena haben die Bayern in dieser Saison eine nahezu perfekte Heimbilanz: zehn Siege in elf Heimspielen und insgesamt 31 Punkte. Doch die jüngsten Leistungen und das mögliche Fehlen von Kane haben in Frankfurt die Hoffnung geweckt, München mit einem Erfolgserlebnis zu verlassen.