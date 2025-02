Philharmonie Salzburg erhält endlich eine Heimat

Es sei nicht einfach, die Menschen in klassische Abendkonzerte zu bringen, sagte Fuchs. Das sei ein Problem, das viele Veranstalter beschäftige. Deshalb probiert die Dirigentin immer wieder neue Formate aus. Die Reihe „Mitten im Orchester“ geht in die dritte Saison. Dieser Zyklus werde immer besser angenommen. In dieser Reihe sind die Solisten in der Mitte, das Publikum kann sich rund um die Orchestermusiker platzieren. Für 2025/26 sind Konzerte mit Romantik aus Hollywood und Mendelssohns Violinkonzert, ein Best of Musical sowie Rhapsody & Saxophon in Concert geplant.