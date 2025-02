„Für den Titel braucht´s mehr von jedem Einzelnen“

Zwölf Gegentreffer in den ersten fünf Partien – den Auftakt ins Jahr 2025 hat sich Goalie Kjell Scherpen mit Sturm anders vorgestellt: „Das war natürlich kein Superstart von uns“, leugnet der 206-cm-Riese das Auf und Ab nicht weg, „der Start gegen Atalanta war schwer, nach der sehr guten Partie gegen Leipzig aber waren wir in sehr guter Stimmung. Dann kamen die zwei Partien gegen die Austria. Im Cup haben wir verdient verloren, das zweite Spiel hätten wir gewinnen können. Die Partie in Wolfsberg war leider nicht unser normales Niveau. Jetzt müssen eben gegen Blau-Weiß die ersten drei Punkte in der Liga her!“ Warum das klappen wird? „Weil wir uns einfach revanchieren müssen, schon allein für unsere Fans.“