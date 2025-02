So zwingen brutale Online-Sekten Kinder zur Gewalt

Das Phänomen der gewalttätigen Online-Ausbeutung, insbesondere der Druck auf junge Menschen, sich Sekten anzuschließen, habe in den letzten Jahren erheblich zugenommen, heißt es in der sogenannten Intelligence Notification an Partnerbehörden, in der Europol vor der „Zunahme von Online-Sektengemeinschaften, die sich dem extrem gewalttätigen Missbrauch von Kindern widmen“, warnt.