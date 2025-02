Gibt es doch noch Rettung für Waldkindergarten?

Es wurden mehrere Möglichkeiten besprochen, die die Schließung des Waldkindergartens verhindern könnten: „Die Gemeinde wird Zahlen liefern, wie hoch in den kommenden Jahren der Bedarf an Kindergartenplätzen ist“, erklärt Fellner. Sollten trotz Kindergarten-Ausbau um 2,5 Millionen Euro Plätze benötigt werden, könnte die Gemeinde die finanzielle Unterstützung als Pflichtausgabe und nicht als freiwillige Leistung abrechnen – denn das würde in den gesetzlichen Auftrag fallen: „Auch eine Fusion mit anderen kleineren Betreuungseinrichtungen wäre denkbar“, so Fellner.