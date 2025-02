Wolfskadaver aufgefunden – Wilderer am Werk?

Bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital wurde am Donnerstag der Fund eines Wolfskadaver in Neustift gemeldet. Unklar ist derzeit noch, wie der Wolf zu Tode gekommen ist und vor allem, ob jemand – und wenn ja, wer – dafür verantwortlich ist. Abschussbescheid gab es für dieses Gebiet nämlich keinen. Das Tier wird nun in Innsbruck obduziert, eine DNA-Probe wurde bereits entnommen.