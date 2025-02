Nach Trauermarsch: Polizei sichert auch Beerdigung

Mehr als 4000 Menschen kamen Dienstagabend in Villach zusammen, um gemeinsam zu trauern und dem auf so erschütternde Weise aus dem Leben gerissenen Jugendlichen zu gedenken. Man lag sich weinend in den Armen – ein Meer an Kerzen, Teddybären, Briefen und Blumen wurde am Tatort niedergelegt. Die bewegenden Bilder aus der Draustadt gingen um die ganze Welt. Für die anwesenden Trauergäste ein schmerzerfüllter Abend, für die Einsatzkräfte eine Riesenherausforderung.