Salzburgs Tourismus jubelt über Rekord-Jänner

Doch nicht nur der Jänner war sehr positiv von den Nächtigungen her, es gab auch 7,3 Millionen Nächtigungen in den ersten drei Monaten der Wintersaison, also von November bis Jänner. Für Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll steht fest: „Der Tourismusmotor im Bundesland läuft auf Hochtouren. Das sichert viele Arbeitsplätze in den Regionen. Vor allem im Pinzgau und Pongau lockt das abwechslungsreiche Sport-, Veranstaltungs- und Kulinarik-Angebot Gäste aus aller Welt an.