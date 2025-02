LIVE ab 17 Uhr: Austria Klagenfurt gegen den GAK!

Der GAK kämpft am Samstag im Fußball-Bundesligaspiel bei Austria Klagenfurt um die Fortsetzung seines gelungenen Jahresstarts. Vier Punkte schauten für den Aufsteiger aus den ersten beiden Partien heraus, in dieser Tonart soll es auch am Wörthersee weitergehen. Allerdings wartet mit den Kärntnern ein Gegner, der seit dem Jahreswechsel ebenfalls noch ungeschlagen ist.