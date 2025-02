Betrunkener Lenker: „Kann nichts für Nicos Tod“

Im Schreiben der Staatsanwaltschaft Ried steht es schwarz auf weiß: Andreas E. trifft am Zustandekommen des furchtbaren Verkehrsunfalls, bei dem am 31. März 2024 in Tarsdorf in Oberösterreich der 15-jährige Mofalenker Nico A. ums Leben gekommen war, kein Verschulden.