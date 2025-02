„Es läuft schon besser, als ich es erhofft habe“

Aktuell schuftet der 42-jährige Horst mit Neo-Partner Laurenz Leitner in der Vorbereitung auf Teneriffa. Wie läuft’s mit dem um 18 Jahre jüngeren Blocker? „Gut! Der Laurenz ist extrem expulsiv, springt hoch und schlägt so hart wie kein anderer in Österreich. Dort, wo der Ball einschlägt, wächst nicht mehr viel.“ Die Trainingsinhalte im Camp mit Teams aus Deutschland, Spanien, Italien, Holland oder Portugal umreißt der Wiener so: „Sehr viel mit dem Ball, zahlreiche spielerische Situationen. Alles schon matchnahe, das taugt mir eh am meisten. Und es läuft schon besser, als ich’s zu dieser Zeit vielleicht erhofft habe.“ Seine Rolle sieht der Vizeweltmeister von 2017 ähnlich wie zu den Anfängen mit Ex-Partner Julian Hörl: „Viel erklären und die Abstimmung finden. Wir sind gut unterwegs.“ Start in die EM- und WM-Saison ist – Stand jetzt – Ende März beim Challenge-Turnier in Yucatan (Mex).